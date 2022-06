Résultat de la législative à Tulle : en direct

En direct

18:49 - Quel résultat à Tulle pour les Insoumis et leurs alliés ? Les électeurs de Tulle avaient apporté 24,7% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,89% et 3,81% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 32,4% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Tulle ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement un écho à Tulle au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Tulle, Jean-Luc Mélenchon se hissait à la première position de la dernière élection avec 24,7% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 22,32%. Arrivaient ensuite, avec 18,98%, Marine Le Pen et enfin, à 6,74%, Valérie Pécresse.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Tulle ? Le taux d'abstention sera immanquablement l'un des critères décisifs des législatives 2022 à Tulle. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole seraient notamment en mesure de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Tulle. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 9 034 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 31,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,53% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Les chiffres de la participation aux élections législatives 2022, un élément clé à Tulle ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au cours des derniers scrutins, les 15 356 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 47,94% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Tulle, contre une abstention de 44,23% pour le tour deux.