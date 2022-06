En direct

19:02 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Vallons-de-l'Erdre ? Dans les 7 bureaux de vote de Vallons-de-l'Erdre, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 13,32% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,35% et 1,52% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 18,19% à Vallons-de-l'Erdre pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vallons-de-l'Erdre ? Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Vallons-de-l'Erdre, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 32,18% des voix, devant Marine Le Pen à 29,76%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 13,32% et Valérie Pécresse à 5,55%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours infléchiront certainement la situation et donc le résultat des législatives dans la cité, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - À Vallons-de-l'Erdre, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives ? L'un des critères clés du scrutin législatif 2022 sera le taux de participation à Vallons-de-l'Erdre. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des familles pourraient en effet dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Vallons-de-l'Erdre. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 4 893 personnes en âge de voter dans la commune, 24,74% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 25,02% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Vallons-de-l'Erdre à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 58,17% des personnes en capacité de participer à une élection à Vallons-de-l'Erdre avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 49,68% pour le second round. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.