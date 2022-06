19:49 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Vendrennes ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 11,88% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Vendrennes le dimanche 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,57% et 2,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 5,04% à gauche de l'échiquier (en plus du score de Mélenchon).