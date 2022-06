Résultat de la législative à Ventiseri : 2e tour en direct

15:30 - Vers un échec pour les candidats Régionaliste à Ventiseri ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. La candidature Rassemblement National a rassemblé 36,87% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Les candidats Régionaliste et Divers droite la suivent avec 32,17% et 20,33% des suffrages.