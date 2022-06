Résultat de la législative à Vers-Pont-du-Gard : 2e tour en direct

Avec un score de 26,13% des suffrages au 1er tour à Vers-Pont-du-Gard, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second épisode des élections législatives 2022. Son postulant a donc son importance aujourd'hui. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,23%, 5,83%, 1,23% et 2,22% en avril. Ce sont donc 27,51% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Vers-Pont-du-Gard.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Vers-Pont-du-Gard ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont cependant tendance à dissimuler des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Vers-Pont-du-Gard. Le 12 juin dernier pour le 1er tour, les citoyens de Vers-Pont-du-Gard ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 27,43% des suffrages. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale captent respectivement 27,04% et 26,13% des suffrages.