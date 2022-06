Résultat de la législative à Vers-Pont-du-Gard : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vers-Pont-du-Gard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Vers-Pont-du-Gard À Vers-Pont-du-Gard, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2022. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est de nature à détourner les électeurs de Vers-Pont-du-Gard (30210) des urnes. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,35% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 82,74% au premier tour, soit 1 242 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Vers-Pont-du-Gard ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait atteint 52,99% au premier tour dans la commune à Vers-Pont-du-Gard, contre un taux d'abstention de 48,95% pour le deuxième tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Vers-Pont-du-Gard 11 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la seule circonscription de Vers-Pont-du-Gard ce 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 1501 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re manche.

Résultat des élections législatives 2022 à Vers-Pont-du-Gard

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vers-Pont-du-Gard comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Joëlle Scaramozzino Ecologistes Catherine Michon Ecologistes Monique Novaretti Parti radical de gauche Anne Guichard Divers Pascale Bordes Rassemblement National Jean Egéa Divers extrême gauche Christophe Prévost Régionaliste Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Blandine Arnaud Les Républicains Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marie Moulin Reconquête !

Législatives 2022 à Vers-Pont-du-Gard : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Vers-Pont-du-Gard, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23% et 18% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vers-Pont-du-Gard avec 54% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Comme partout en France, les habitants de Vers-Pont-du-Gard (30210) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.