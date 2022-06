Résultat de la législative à Vescovato : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vescovato sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vescovato. En direct 18:05 - La Nupes aux abonnés absents à Vescovato la semaine passée Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait potentiellement viser 23,59% à Vescovato avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ce score a très probablement rejailli sur la gauche lors du premier tour des législatives la semaine passée et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui. 15:30 - À Vescovato, la candidature Divers droite plébiscitée D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone camouflent cependant des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Vescovato. Avec 37,67% des suffrages, la candidature Divers droite s'est imposée à Vescovato au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Régionaliste récupèrent 25,48% des votes. De son côté, les candidats Rassemblement National ramassent 19,59% des voix. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Vescovato à l'occasion des législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 33,33% des électeurs inscrits à Vescovato avaient pris part au scrutin. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2258 personnes en âge de voter dans la localité, 32,63% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 34,9% au premier tour. 10:30 - Le député de Vescovato sera connu ce soir Si vous tâtonnez encore sur les impétrants finalistes de ce 2ème volet dans la seule circonscription de Vescovato, restez calme. Les 2 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Vescovato - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vescovato aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse

Tête de liste Liste Jean-Félix Acquaviva Régionaliste François-Xavier Ceccoli Divers droite

Résultats des législatives 2022 à Vescovato - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vescovato

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vescovato Jean-Félix Acquaviva (Ballotage) Régionaliste 33,46% 17,12% François-Xavier Ceccoli (Ballotage) Divers droite 29,06% 37,67% Lionel Mortini Régionaliste 17,99% 8,36% Jean Cardi Rassemblement National 11,47% 19,59% Amélie Raffaelli - Franceschi Divers gauche 5,89% 13,56% Marie Dominique Salducci Droite souverainiste 1,23% 1,64% Viviane Rongione Divers extrême gauche 0,67% 1,64% Baronne Ml Mariani Divers 0,24% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Vescovato Taux de participation 48,20% 33,33% Taux d'abstention 51,80% 66,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,20% Nombre de votants 32 741 752

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Vescovato. C'est la candidature Divers droite qui a obtenu le plus de bulletins de votes parmi les 2256 habitants de Vescovato votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse. François-Xavier Ceccoli a effectivement réuni 38% des suffrages. Jean Cardi (Rassemblement National) et Jean-Félix Acquaviva (Régionaliste) ramassent respectivement 20% et 17% des suffrages. Le niveau de l'abstention représente 67% des électeurs figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Reste encore à déterminer si les citoyens des 190 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Haute-Corse feront les mêmes choix que ceux de Vescovato.

Législatives 2022 à Vescovato : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Vescovato (20215) à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,3% des suffrages au premier tour à Vescovato. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,4% et 11,4% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Vescovato avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 62,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 37,6% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?