Résultat de la législative à Vescovato : en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Vescovato, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 11,41% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,24% et 0,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 14,56% à Vescovato pour ce premier tour des législatives.

Le président avait obtenu 21,43% des voix à Vescovato, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 30,25% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,41% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement ces équilibres lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Vescovato, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives ?

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vescovato, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation et ses répercussions sur le moral des Français sont capables de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Vescovato. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 258 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 67,37% avaient pris part à l'élection. La participation était de 65,1% au premier tour, c'est-à-dire 1 470 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.