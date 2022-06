Résultat des législatives à Vibraye - Election 2022 (72320) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Vibraye

Le résultat des élections législatives 2022 à Vibraye est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Sarthe

Le résultat de l' élection législative à Vibraye est tombé. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1882 citoyens de la 5ème circonscription de la Sarthe et demeurant à Vibraye. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 103 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Vibraye. Le niveau de la participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Sarthe atteint 47%. Jean-Carles Grelier a rassemblé 43% des votes au niveau de la localité. En deuxième position, Victoria de Vigneral (Rassemblement National) décroche 25% des voix. Enfin, Rabbi Kokolo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 11% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vibraye Jean-Carles Grelier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,73% 42,92% Victoria de Vigneral Rassemblement National 22,74% 25,29% Rabbi Kokolo Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,75% 11,14% Frédéric Lunel Divers gauche 9,32% 6,50% Noa Lerosier Les Républicains 4,12% 5,57% Eric de Vilmarest Reconquête ! 3,70% 2,44% Cécile Bayle de Jessé Droite souverainiste 2,75% 2,90% Solène Manuel Ecologistes 1,24% 1,04% Karine Fouquet Divers extrême gauche 1,24% 1,74% Laurent Robyn Divers gauche 0,74% 0,35% Julien Gadrault Divers 0,67% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Vibraye Taux de participation 46,41% 47,13% Taux d'abstention 53,59% 52,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 1,01% Nombre de votants 40 786 887

Législatives 2022 à Vibraye : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31% des votes au premier tour à Vibraye. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31% et 11% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en empochant 53% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des suffrages exprimés lors des résultats. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Vibraye (72320) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.