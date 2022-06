Résultat des législatives à Villeneuve-lès-Avignon - Election 2022 (30400) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-lès-Avignon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de la législative 2022 à Villeneuve-lès-Avignon est tombé. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 10323 habitants de Villeneuve-lès-Avignon de la 3ème circonscription du Gard. Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera du vote des électeurs des 49 autres communes qui lui sont rattachées. Anthony Cellier a réuni 31% des votes au niveau de la ville. Il coiffe au poteau Sabine Oromi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pascale Bordes (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 18% et 16% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Gard atteint 48%, ce qui représente 4 993 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villeneuve-lès-Avignon Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 31,12% Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale - 17,70% Pascale Bordes Rassemblement National - 16,43% Blandine Arnaud Les Républicains - 15,13% Jean-Marie Moulin Reconquête ! - 7,16% Monique Novaretti Parti radical de gauche - 6,72% Catherine Michon Ecologistes - 2,32% Joëlle Scaramozzino Ecologistes - 1,90% Christophe Prévost Régionaliste - 1,10% Jean Egéa Divers extrême gauche - 0,29% Anne Guichard Divers - 0,13% Participation au scrutin Circonscription Villeneuve-lès-Avignon Taux de participation - 51,63% Taux d'abstention - 48,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,34% Nombre de votants - 5 330

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villeneuve-lès-Avignon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:52 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Villeneuve-lès-Avignon ? Dans les 9 bureaux de vote de Villeneuve-lès-Avignon, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait obtenu 15,11% des suffrages le dimanche 10 avril. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,27% et 1,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 22,84% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Villeneuve-lès-Avignon. 16:30 - À Villeneuve-lès-Avignon, des sondages tout aussi valables ? Lors de la présidentielle, à Villeneuve-lès-Avignon, Emmanuel Macron se hissait à meilleure place au 1er round de l'élection présidentielle avec 32,67% des voix, devant Marine Le Pen à 18,68%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,11% et Éric Zemmour, quatrième à 11,43%. Les indications nationales des ultimes semaines changeront sans doute ce tableau à Villeneuve-lès-Avignon dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Villeneuve-lès-Avignon, le chiffre clé de ces élections législatives demeure la participation À Villeneuve-lès-Avignon, le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie pourrait en effet dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Villeneuve-lès-Avignon. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,96% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,76% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Villeneuve-lès-Avignon ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au cours des dernières années, les 12 155 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 54,52% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-lès-Avignon avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 49,33% au round numéro deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives à Villeneuve-lès-Avignon La cité de Villeneuve-lès-Avignon ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 11 candidats sont en lice pour cette élection législative à Villeneuve-lès-Avignon soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Villeneuve-lès-Avignon : les enjeux

Comme partout en France, les votants de Villeneuve-lès-Avignon (30400) seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 33% des voix au premier tour à Villeneuve-lès-Avignon. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 15% des voix. Le choix des électeurs de Villeneuve-lès-Avignon était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63% des voix), laissant par conséquent 37% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il compter sur cette agglomération pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée ?