En direct

19:03 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Vittel ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Vittel, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat LFI avait enregistré 16,33% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,87% et 1,18% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 21,38% à Vittel pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vittel ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Vittel ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Or à Vittel, Emmanuel Macron obtenait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 29,62% des voix, devant Marine Le Pen à 25,22%. On trouvait plus loin, avec 16,33%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,84%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à 21,95%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2022 à Vittel À Vittel, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. La guerre russo-ukrainienne est capable d'éloigner les citoyens de Vittel des bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,58% des votants de la commune, contre une abstention de 27,48% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Vittel ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Lors des dernières législatives, 49,11% des personnes en âge de voter à Vittel avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,93% pour le deuxième round.