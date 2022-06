Résultat de la législative à Yvré-le-Pôlin : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Yvré-le-Pôlin dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:43

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Yvré-le-Pôlin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Yvré-le-Pôlin. En direct 18:43 - La 2e place à Yvré-le-Pôlin pour la coalition de gauche La coalition de gauche partait avec un potentiel de voix de 26,37% à Yvré-le-Pôlin avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote d'Yvré-le-Pôlin, les voix qui se sont finalement accumulées sur la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors du premier tour étaient pourtant de 27,2% la semaine passée. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Yvré-le-Pôlin ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Yvré-le-Pôlin. La candidature Rassemblement National a obtenu 30,08% des suffrages le 12 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 27,2% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 21,84% des votes. 13:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Yvré-le-Pôlin Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1358 personnes en âge de voter au sein de la localité, 74,01% étaient allées voter. Le taux de participation était de 74,96% au premier tour, soit 1018 personnes. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 38,98% des inscrits sur les listes électorales d'Yvré-le-Pôlin avaient participé au vote. 10:30 - Le résultat final des législatives à Yvré-le-Pôlin se dévoilera ce dimanche ! Pour cette seconde étape des élections législatives à Yvré-le-Pôlin, l'unique bureau de vote (Salle du Conseil Municipal) a ouvert ses portes à 8 heures et cessera d'accueillir les 1358 citoyens de la ville à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Yvré-le-Pôlin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Pinçon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Yvré-le-Pôlin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Yvré-le-Pôlin Bruno Pinçon (Ballotage) Rassemblement National 27,34% 30,08% Eric Martineau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 21,84% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 27,20% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 7,66% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 4,98% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,30% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,87% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 2,68% Henri Noël Divers 0,47% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Yvré-le-Pôlin Taux de participation 46,05% 38,98% Taux d'abstention 53,95% 61,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 0,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,57% Nombre de votants 39 863 527

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Yvré-le-Pôlin est tombé. Au sein de la 3ème circonscription de la Sarthe, les 1352 habitants d'Yvré-le-Pôlin ont choisi la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention s'établit à 61% des électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Sarthe (soit 825 non-votants). Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote d'Yvré-le-Pôlin. Les citoyens de 76 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Bruno Pinçon a effectivement enregistré 30% des votes au sein de la commune. Il précède Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent 27% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36,82% des suffrages au premier tour à Yvré-le-Pôlin. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,25% et 20,02% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Yvré-le-Pôlin avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 55,21% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,79% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin (Sarthe) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.