Résultat des législatives 2024 à Parigné-le-Pôlin (72330) – 2e tour [PUBLIE]

21:10 - Au deuxième tour, un score de 46,5% pour la gauche il y a deux ans Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les votants du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Parigné-le-Pôlin, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23% des votes dans la commune. Une somme à comparer néanmoins avec les 24,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 46,5% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - 22 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Parigné-le-Pôlin L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence une des clés au niveau local pour le second tour de cette élection des députés 2024. Le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Parigné-le-Pôlin, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national se hissait aussi en première position à Parigné-le-Pôlin lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe en tête au premier tour, avec 26,53% dans la cité. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,50%.

20:05 - Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) déjà en avance avec 48,78% à Parigné-le-Pôlin aux législatives Selon les toutes dernières projections communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de décrocher moins de 250 sièges au terme des élections législatives. Le Front populaire devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 48,78% des bulletins de vote, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris la tête à Parigné-le-Pôlin, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour de la législative. Elise Leboucher (Front populaire) et Sylvie Casenave-Péré (Ensemble pour la République) suivaient en recevant 23% et 18,64% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Marie-Caroline Le Pen qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Parigné-le-Pôlin ? Au cours des dernières années, les 1 077 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 71,64% des électeurs de Parigné-le-Pôlin ont participé au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'était effectivement hissé à 55,15% dans la commune de Parigné-le-Pôlin. La participation était de 54,48% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Parigné-le-Pôlin ? À Parigné-le-Pôlin, l'un des facteurs importants de ces élections législatives est sans nul doute le niveau d'abstention. Les résidents de Parigné-le-Pôlin ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,64%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,04% au premier tour. Au second tour, 46,73% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 794 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,7% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 81,23% au premier tour, soit 645 personnes. Les jeunes affichent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Parigné-le-Pôlin ?

17:29 - Parigné-le-Pôlin : enjeux locaux et perspectives électorales Devant le bureau de vote de Parigné-le-Pôlin, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 432 logements pour 1 051 habitants, la densité de la ville est de 78 habitants par km². L'existence de 40 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (90,74%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,31% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 96,07 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Parigné-le-Pôlin contribue à construire l'avenir de la France.