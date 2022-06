Résultat des législatives à Yvré-le-Pôlin - Election 2022 (72330) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin

Le résultat des élections législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Yvré-le-Pôlin. Dans la 3ème circonscription de la Sarthe, les électeurs d'Yvré-le-Pôlin se sont tournés vers le candidat Rassemblement National. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe peut toujours évoluer si les électeurs des 76 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Yvré-le-Pôlin. La participation s'élève à 39% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription (soit 825 non-votants). Bruno Pinçon a enregistré 30% des votes au niveau de la localité. Il ressort devant Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent 27% et 22% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Yvré-le-Pôlin Bruno Pinçon Rassemblement National 27,34% 30,08% Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 21,84% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 27,20% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 7,66% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 4,98% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,30% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,87% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 2,68% Henri Noël Divers 0,47% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Yvré-le-Pôlin Taux de participation 46,05% 38,98% Taux d'abstention 53,95% 61,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 0,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,57% Nombre de votants 39 863 527

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Yvré-le-Pôlin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Quel résultat pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Yvré-le-Pôlin ? Les électeurs d'Yvré-le-Pôlin avaient livré 20,02% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,52% et 1,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 23,55% à Yvré-le-Pôlin pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Yvré-le-Pôlin, des sondages tout aussi révélateurs ? La majorité a vu son résultat chuter tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répéteront sans doute à Yvré-le-Pôlin dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 36,82% des votes, au premier tour à Yvré-le-Pôlin cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la première position à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,25%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,02% et Éric Zemmour à 3,72%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Yvré-le-Pôlin ? L'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Yvré-le-Pôlin. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des familles sont notamment en mesure de détourner l'attention des citoyens d'Yvré-le-Pôlin (72330) du vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,99% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,04% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - L'abstention à Yvré-le-Pôlin peut-elle encore monter lors des élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins passés. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 65,22% au premier tour dans la commune à Yvré-le-Pôlin. Le taux d'abstention était de 54,44% pour le dernier round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Yvré-le-Pôlin ? Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 9 candidats au premier tour dans la seule circonscription d'Yvré-le-Pôlin, gardez vos nerfs. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36,82% des suffrages au premier tour à Yvré-le-Pôlin. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,25% et 20,02% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Yvré-le-Pôlin avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 55,21% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,79% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Yvré-le-Pôlin (Sarthe) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.