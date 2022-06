Résultat de la législative au Barp : en direct

12/06/22 11:19

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant au Barp (33114) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 26,5% des votes au premier tour au Barp. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,4% et 18,2% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 53,3% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 46,7% des suffrages. Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?