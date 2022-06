En direct

19:58 - Que vont choisir les supporters de gauche au Grand-Lucé ? Les inscrits du Grand-Lucé avaient livré 15,78% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de l'élection présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,64% et 2,65% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 6,29% du côté de la gauche (vote Mélenchon exclu).

16:30 - Au Grand-Lucé, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives au Grand-Lucé ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, au Grand-Lucé, Marine Le Pen avait terminé en tête avec 31,35% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,94%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 15,78% et Valérie Pécresse à 6,62%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives au Grand-Lucé ? L'une des clés du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention au Grand-Lucé. Le conflit russo-ukrainien pourrait potentiellement impacter le taux de participation au Grand-Lucé. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 382 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,94% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 67,08% au premier tour, c'est-à-dire 927 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention au Grand-Lucé en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 1 419 inscrits sur les listes électorales du Grand-Lucé s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 45,53%), à comparer avec un taux de participation de 40,03% pour le second tour.