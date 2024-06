En direct

19:49 - Un vote de gauche estimé entre 15% et 18% à Anould pour ces législatives Une autre question de ces élections législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,45% à Anould. Mais on peut en revanche estimer un score de 15% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (3,47%), de l'EELV Marie Toussaint (2,31%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,31%). A l'issue du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 18,27% des bulletins dans la localité.

18:42 - 16 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Anould Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 16 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du Rassemblement national à Anould aux européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les européennes 2024 à Anould. Le mouvement a séduit 53,21% des suffrages, devant Valérie Hayer à 9,6% et Raphaël Glucksmann à 8,45%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Anould lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. La communauté électorale d'Anould avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022. La patronne de l'ancien FN s'imposait avec 39,25% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,65% et 14,69% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,77% des suffrages. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 63,29%, devant Emmanuel Macron à 36,71%.

12:32 - Quel verdict pour le RN aux élections législatives à Anould ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Les législatives avaient offert un puissant score pour le RN à Anould. On retrouvait en effet Gaëtan Dussausaye au sommet au premier tour, avec 34,03% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription des Vosges. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 57,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,92%.

11:02 - Anould : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues d'Anould, les élections sont en cours. Avec une population de 3 301 habitants répartis dans 1 883 logements, cette ville présente une densité de 138 habitants/km². Avec 215 entreprises, Anould offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (76,37%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 267 euros par an, la ville ambitionne plus de prospérité. À Anould, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Anould Au cours des scrutins électoraux précédents, les 3 369 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,25% dans la commune d'Anould. L'abstention était de 48,7% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,03% au premier tour et seulement 57,03% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Anould pour les élections législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,94% au premier tour.