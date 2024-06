En direct

19:51 - Un potentiel de 28% à 33% pour la gauche à Auvers-sur-Oise L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait glané 17,17% à Auvers-sur-Oise début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (8,57%), l'EELV Marie Toussaint (7,15%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (1,78%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 33% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Auvers-sur-Oise, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,39% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Auvers-sur-Oise Alors que tirer de tous ces chiffres ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Auvers-sur-Oise entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Auvers-sur-Oise aux européennes Le verdict qui a été établi lors des élections il y a quelques semaines est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc aussi indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Auvers-sur-Oise, avec 26,23% des bulletins devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 17,17%, et Valérie Hayer avec 15,59%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Auvers-sur-Oise lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 30,1% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,01%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 19,69% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 63,79% devant Marine Le Pen (36,21%).

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce soir à Auvers-sur-Oise ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un enseignement majeur pour ces élections législatives localement, comme au niveau national. Le RN ne convainquait pas à Auvers-sur-Oise en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,9% au premier tour, contre 29,28% pour Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Auvers-sur-Oise faisant partie de la 1ère circonscription du Val-d'Oise. A l'issue du second tour, c'est encore Emilie Chandler qui cumulera le plus de suffrages, avec 57,00% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Auvers-sur-Oise : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les électeurs d'Auvers-sur-Oise peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 8,04% et une densité de population de 548 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 867 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,88%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,76%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Auvers-sur-Oise mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,59% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Abstention à Auvers-sur-Oise : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin législatif à Auvers-sur-Oise (95430). Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,24% au premier tour et seulement 47,38% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,8% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 22,53% au second tour.