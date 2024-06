En direct

19:37 - La gauche aussi dans les favoris à Baignes-Sainte-Radegonde pour ces législatives 2024 ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 13,87% des bulletins dans la commune. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,71% à Baignes-Sainte-Radegonde pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 18% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Baignes-Sainte-Radegonde ? Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des tendances apparaissent… Si au niveau national, les instituts de sondage dessinent une progression du Rassemblement national à environ quinze points de plus aux législative 2024 par rapport à son score des législatives 2022 (ce qui amènerait le parti de Jordan Bardella à 37% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Baignes-Sainte-Radegonde il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Baignes-Sainte-Radegonde, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 35,98% des voix face à Valérie Hayer à 18,98% et Raphaël Glucksmann à 9,71%. Dans le détail, 163 habitants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Baignes-Sainte-Radegonde ? C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 du parti frontiste écrasait le match avec 28,99% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,26% et 13,76% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,44% des suffrages. Avec 48,96%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,04%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Baignes-Sainte-Radegonde Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Baignes-Sainte-Radegonde, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,6% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 29,98% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 56,35%. Sandra Marsaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Baignes-Sainte-Radegonde : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique de Baignes-Sainte-Radegonde contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Dans le bourg, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 35,87% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (72,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 466 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,6%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (18,47%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Baignes-Sainte-Radegonde mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,0% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Baignes-Sainte-Radegonde ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Durant les élections européennes de début juin, parmi les 947 inscrits sur les listes électorales à Baignes-Sainte-Radegonde, 49,31% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 49,33% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,78% au premier tour. Au deuxième tour, 52,37% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,86% au niveau de la commune. L'abstention était de 23,95% au premier tour.