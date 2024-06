Résultat des législatives à Bazoges-en-Paillers : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Bazoges-en-Paillers aux européennes Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. 31,38% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Bazoges-en-Paillers, contre Valérie Hayer à 24,6% et François-Xavier Bellamy à 12,64%. Le RN a cumulé ainsi 139 électeurs de Bazoges-en-Paillers.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Bazoges-en-Paillers ? La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,51% contre 44,87% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,11% et 5,44% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 28,97% contre 71,03%.

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Bazoges-en-Paillers ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Bazoges-en-Paillers il y a deux ans, lors des législatives, avec 12,74% au premier tour, contre 39,74% pour Véronique Besse (Divers droite), Bazoges-en-Paillers étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Vendée. A l'issue du second round, c'est encore Véronique Besse qui glanera le plus de voix, avec 62,82% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Bazoges-en-Paillers et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Bazoges-en-Paillers, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 3,34% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 118 habitants par km² et 53,61% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 480 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,95%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,72%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bazoges-en-Paillers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,79% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Abstention à Bazoges-en-Paillers : que retenir des précédentes élections ? Au cours des dernières années, les 1 552 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les européennes, 48,26% des inscrits sur les listes électorales de Bazoges-en-Paillers (Vendée) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,17% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,08% au premier tour et seulement 42,23% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bazoges-en-Paillers ? Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 972 personnes en âge de voter dans la ville, 87,87% étaient allées voter, contre un taux de participation de 85,8% au premier tour, ce qui représentait 834 personnes.