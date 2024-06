Résultat des législatives à Beaufay : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - 42,4% pour la liste de Jordan Bardella à Beaufay le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Beaufay, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 42,4% des votes devant Valérie Hayer à 14,19% et Raphaël Glucksmann à 14,02%. Ce sont alors 254 habitants qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Beaufay au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,73% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Beaufay. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,11%. Beaufay n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec 5,36% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,45% contre 52,55%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Beaufay, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 26,69% des votants étant convaincus par son binôme, contre 33,62% pour Jean-Carles Grelier (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (56,45%). Jean-Carles Grelier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Beaufay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Beaufay, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 61 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,44%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,21%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 597 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,94%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,66%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beaufay mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,06% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les législatives commencent à Beaufay : la participation en question Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Lors des européennes de début juin, parmi les 1 241 personnes en âge de voter à Beaufay, 48,67% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 51,8% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,58% au premier tour et seulement 56,45% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Beaufay cette année ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 231 personnes en âge de voter dans la ville, 21,45% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,66% au premier tour.