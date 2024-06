Résultat des législatives à Bennwihr : l'élection 2024 en direct

14:25 - Le poids démographique et économique de Bennwihr aux législatives

Dans les rues de Bennwihr, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 354 habitants répartis dans 660 logements, ce village présente une densité de 196 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 152 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 774 foyers fiscaux. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,4% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 37,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 46,06% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 203,08 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bennwihr écrit une nouvelle page de l'histoire française.