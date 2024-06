Résultat des législatives à Orschwihr : l'élection 2024 en direct

Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 à Orschwihr ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,51% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Haut-Rhin, alors que les candidats La République en Marche réuniront 39,68% des voix. Sur la commune d'Orschwihr, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national. Une victoire, donc, pour Hubert Ott dans la localité.

Les données démographiques d'Orschwihr révèlent les tendances électorales

Quel impact aura la population d'Orschwihr sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,96% et une densité de population de 149 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 9,82%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (4,55%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,0%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Orschwihr mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,08% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.