Résultat des législatives à Stosswihr : l'élection 2024 en direct

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont le verdict est aussi à analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le 9 juin en effet, à Stosswihr, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, récoltant 46,47% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,55% et Raphaël Glucksmann à 10,6%. Ce sont alors 263 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Stosswihr ?

Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait frappé très fort à Stosswihr à l'issue de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 38,14% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,58% et 10,93% des voix. Stosswihr n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,96% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, la cheffe du RN avait aussi une longueur d'avance avec 57,51% contre 42,49%.