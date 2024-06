Résultat des législatives à Guémar : l'élection 2024 en direct

14:25 - Guémar : démographie et socio-économie impactent les législatives

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Guémar comme partout en France. Avec ses 1 438 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 99 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 36,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 822,02 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Guémar, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.