Résultat des législatives à Lautenbach : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Lautenbach, le scrutin est en cours. Dotée de 764 logements pour 1 477 habitants, la densité de la commune est de 118 habitants/km². Avec 95 entreprises, Lautenbach se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 37,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 42,95% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 350,61 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Lautenbach contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Lautenbach

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Lautenbach ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56% au premier tour et seulement 63,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lautenbach ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,98% dans la ville, contre un taux d'abstention de 25,75% au second tour.