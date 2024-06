Résultat des législatives à Ostheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une avance de Bardella à Ostheim le 9 juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui arrive maintenant. Le score de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Ostheim, à 42,84%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 15,63% et François-Xavier Bellamy à 8,54%.

14:32 - Ostheim avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La ville d'Ostheim avait servi un gros avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite l'emportait avec 34,97% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,85% et 9,02% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 8,72% des suffrages. Au 2e tour, Marine Le Pen surclassait aussi Macron avec 52,26%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Ostheim Analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Ostheim, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 23,09% des votants ayant voté pour son binôme, contre 26,61% pour Hubert Ott (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 51,95%. Hubert Ott s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Ostheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune d'Ostheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Dans la ville, 18,73% des résidents sont des enfants, et 6,63% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 523 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,60%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,74%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ostheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,25% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter à Ostheim : l'abstention au cœur des préoccupations À Ostheim, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Ce 30 juin, lors des législatives à Ostheim (68150), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,26% au premier tour et seulement 36,87% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 79,86% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 78,93% au premier tour, soit 1 015 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes liées au conflit entre Israël et la Palestine, seraient par exemple capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Ostheim.