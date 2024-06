Résultat des législatives à Metzeral : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Metzeral : tour d'horizon démographique

La composition démographique et le contexte socio-économique de Metzeral contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 14,4% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 31,0% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (39,86%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 510 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,64%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,34%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 26,86%, comme à Metzeral, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.