Résultat des législatives à Bergholtz : l'élection 2024 en direct

14:25 - Bergholtz : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bergholtz montrent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 247 habitants/km² et un taux de chômage de 7,74%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,49%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 461 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,74%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bergholtz mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.