Résultat des législatives à Pfaffenheim : l'élection 2024 en direct

Le RN ratait complètement la première marche à Pfaffenheim il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,32% au premier tour, contre 35,44% pour Hubert Ott (LREM), Pfaffenheim votant pour la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 46,84% contre 53,16% pour les vainqueurs. Hubert Ott remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pfaffenheim

Quel portrait faire de Pfaffenheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 348 habitants répartis dans 681 logements, ce bourg présente une densité de 98 hab/km². Ses 92 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 435 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,18%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 48,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1122,63 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Pfaffenheim, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.