Résultat des législatives à Soultzeren : l'élection 2024 en direct

16:30 - Quel résultat pour les européennes à Soultzeren au début du mois ? Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Soultzeren, avec 36,33%, soit 178 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 13,47% et Raphaël Glucksmann à 11,43%.

14:32 - À Soultzeren, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. La communauté des électeurs de Soultzeren avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste finissait avec 32,52% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,31% et 14,15% des voix. Yannick Jadot ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,8% des suffrages. Rebelotte pour la cheffe du RN au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 52,9%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Soultzeren Analyser le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Soultzeren, cumulant 16,74% des voix sur place, contre 27,23% pour Jacques Cattin (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (58,88% contre 41,12% pour le RN). Jacques Cattin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Soultzeren La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Soultzeren contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,73%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (75,34%) souligne le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (43,58%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 464 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,65%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 31,68%, comme à Soultzeren, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Election à Soultzeren : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Soultzeren, le taux de participation sera un facteur clé de ces législatives. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,31% au premier tour. Au deuxième tour, 60,72% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Soultzeren ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 975 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,67% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 24,62% au second tour.