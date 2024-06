Résultat des législatives à Guebwiller : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les suffrages de la Nupes scrutés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,23% des votes dans la commune. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,69% à Guebwiller. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Guebwiller avant les législatives Que peut-on conclure de cette avalanche de données ? L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 30% à Guebwiller lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes 2024 se répercute localement. Le parti lepéniste est même crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Guebwiller dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin Le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Guebwiller, avec 33,87% des électeurs (1158 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,21%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,69%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Guebwiller lors de l'élection présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,9% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Guebwiller. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,68%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,03% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,91% contre 51,09%.

12:32 - Quel score à Guebwiller pour la majorité au premier tour ? Aux législatives en 2022 à Guebwiller, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 21,79% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 28,67% pour Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,54%). Hubert Ott remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Guebwiller : impact de la démographie et de l'économie locale A la mi-journée des législatives, Guebwiller regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 137 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 785 entreprises, Guebwiller est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,39% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,39% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Avec 954 résidents étrangers, Guebwiller se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2092,97 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,8%, annonçant une situation économique fragile. À Guebwiller, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Guebwiller : analyse du niveau de participation aux précédentes législatives À Guebwiller (68500), la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,3% au premier tour. Au second tour, 68,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Guebwiller cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,59% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 32,69% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des foyers français est par exemple en mesure faire augmenter le pourcentage de participation à Guebwiller.