Résultat des législatives à Riquewihr : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une avance de Bardella à Riquewihr au début du mois Il y a une élection qui est depuis venue tout retourner. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Riquewihr, avec 36,82%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 16,39% et François-Xavier Bellamy à 11,4%.

14:32 - 32,21% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Riquewihr Riquewihr avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,72%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,21% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 10,9% et 10,26% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 43,05% contre 56,95%.

12:32 - Quel verdict à Riquewihr pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection 2024. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Riquewihr, grattant 16,71% des suffrages sur place, contre 31,78% pour Hubert Ott (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (57,50% contre 42,50% pour le RN). Hubert Ott remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Riquewihr : un éclairage démographique Dans la commune de Riquewihr, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,99% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec ses 7,24% d'agriculteurs pour 1 032 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (12,54%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,13%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,12%, comme à Riquewihr, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Riquewihr : retour sur l'abstention aux dernières législatives À Riquewihr (68340), l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,69% au premier tour et seulement 37,98% au second tour. Quelle sera la participation à Riquewihr pour les élections législatives 2024 ? En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,86% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 78,09% au premier tour, ce qui représentait 631 personnes.