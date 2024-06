Résultat des législatives à Fréland : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections législatives à Fréland : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique de Fréland contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 15,5% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,86% de plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,46%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 553 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,11%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,1%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fréland mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,04% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.