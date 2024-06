Résultat des législatives à Wihr-au-Val : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Bardella dans sa moyenne nationale à Wihr-au-Val le 9 juin dernier Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 30,18% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Wihr-au-Val, devant Valérie Hayer à 19,47% et Raphaël Glucksmann à 12,81%. Le RN séduisait ainsi pas moins de 172 habitants de Wihr-au-Val passés par les urnes.

14:32 - Wihr-au-Val avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Wihr-au-Val avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,4%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 35,09% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,96% et 6,04% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,78% contre 58,22%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Wihr-au-Val, cumulant 16,67% des voix sur place, contre 28,04% pour Hubert Ott (LREM). A l'issue du second round, c'est encore Hubert Ott qui glanera le plus de votes, avec 56,25% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Wihr-au-Val : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Wihr-au-Val, le scrutin est en cours. Avec ses 1 220 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 96 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (85,95%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 52,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 50,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 277,86 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Wihr-au-Val manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est le moment de voter à Wihr-au-Val pour les législatives Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les européennes du mois de juin 2024, sur les 1 015 personnes en âge de voter à Wihr-au-Val, 41,28% étaient restées chez elles. L'abstention était de 44,21% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,62% au premier tour et seulement 54,38% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Wihr-au-Val ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 023 personnes en âge de voter au sein de la localité, 20,23% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,75% au premier tour.