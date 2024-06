En direct

19:49 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 9,53% à Bernes-sur-Oise. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 20,51% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,65% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,77% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 33% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Bernes-sur-Oise, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni aussi 33,85% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement lors des législatives à Bernes-sur-Oise ? Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? En analysant rapidement la progression du RN lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait s'élever tout proche des 40% à Bernes-sur-Oise. Une estimation qui concorde avec les points également conquis par le parti dans la zone ces dernières années, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - La liste Rassemblement national à 38,48% à Bernes-sur-Oise début juin Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Bernes-sur-Oise, avec 38,48%, soit 319 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Manon Aubry à 20,51% et Raphaël Glucksmann à 9,53%.

14:32 - Qui a remporté la présidentielle en 2022 à Bernes-sur-Oise ? C'est certainement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait rassemblé 26,52% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,47%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26,52% et Emmanuel Macron avec 24,54%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 46,33% contre 53,67%).

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Bernes-sur-Oise ? La fraction d'électeurs de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Bernes-sur-Oise, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,13% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 33,85% pour Leïla Ivorra (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 58,10%. Leïla Ivorra conservait donc son avance sur place.

11:02 - Bernes-sur-Oise : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et socio-économique de Bernes-sur-Oise détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,47% et une densité de population de 489 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2287,29 euros/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 797 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,35% et d'une population immigrée de 13,63% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,77% à Bernes-sur-Oise, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Bernes-sur-Oise : quel était le pourcentage d'abstention aux législatives ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Durant les élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait 50% au sein de Bernes-sur-Oise (Val-d'Oise), contre une abstention de 50,83% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,33% au premier tour et seulement 55,2% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bernes-sur-Oise pour les élections législatives ? En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.