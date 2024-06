En direct

19:49 - Un bloc de gauche entre 17% et 21% à Bruyères pour ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,84% des suffrages dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment atteint 9,38% à Bruyères pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 5,71% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,34% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,31% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 21% cette fois.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 15 points à Bruyères Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 15 points à Bruyères entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,97% pour la liste de Jordan Bardella à Bruyères au début du mois Le verdict des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Bruyères. Ladite liste cumulait 43,97% des votes, soit 408 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 12,5% et Raphaël Glucksmann à 9,38%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Bruyères au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Bruyères à l'issue de la présidentielle avec pas moins de 33,11% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,89% et 17,47% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec seulement 4,63% des voix. La patronne du RN avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 51,75%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Lors des dernières législatives à Bruyères, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 28,41% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,55% pour David Valence (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 56,51%. David Valence s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Bruyères aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Bruyères détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 14,46% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 14,8% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 002 euros/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (24,65%) et le nombre de résidences HLM (19,11% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Bruyères mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 47,54% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Bruyères L'analyse des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 1 981 inscrits sur les listes électorales à Bruyères, 51,09% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 45,79% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,92% au premier tour. Au deuxième tour, 57,32% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,3% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,59% au second tour.