19:50 - À Bruyères-sur-Oise, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bruyères-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,05% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 9,38% à Bruyères-sur-Oise. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (24,43%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (1,81%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,29%) le 9 juin. Soit un cumul de 36% sur place.

18:42 - Le RN en embuscade à Bruyères-sur-Oise avant les législatives Que déduire de cette masse de chiffres ? En analysant rapidement la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 40% à Bruyères-sur-Oise. Un verdict qui semble logique compte tenu des points également grappillés par les lepénistes dans la localité sur la même période (31,29% pour Jordan Bardella en 2019 et 37,98% le 9 juin dernier) : une hausse de 6 points qui peut toujours monter.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Bruyères-sur-Oise début juin Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Bruyères-sur-Oise, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, avec 37,98% des voix contre Manon Aubry à 24,43% et Valérie Hayer à 9,38%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Bruyères-sur-Oise au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Il faut noter que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Bruyères-sur-Oise que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 28,25% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,58%, suivi donc de Marine Le Pen avec 28,25% et Emmanuel Macron avec 19,53%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,38% contre 49,62%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Bruyères-sur-Oise ? Lors des dernières législatives à Bruyères-sur-Oise, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 32,22% des votants étant convaincus par son binôme, contre 33,05% pour Leïla Ivorra (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (65,44%). Leïla Ivorra s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bruyères-sur-Oise et leurs implications électorales La démographie et la situation socio-économique de Bruyères-sur-Oise contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 49,39% de population active et une densité de population de 475 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,99% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 100 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,20% et d'une population immigrée de 12,73% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,16% à Bruyères-sur-Oise, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Bruyères-sur-Oise : étude du niveau de participation aux précédentes législatives Le taux de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif à Bruyères-sur-Oise (95820). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 38,87% au premier tour et seulement 36,77% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Bruyères-sur-Oise cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,31% des votants de la ville, à comparer avec une participation de 67,83% au second tour, ce qui représentait 1 893 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français est par exemple capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Bruyères-sur-Oise.