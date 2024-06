En direct

19:46 - À Castillon-du-Gard, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Castillon-du-Gard, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,16% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,04% à Castillon-du-Gard. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 20% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (5,02%), de l'EELV Marie Toussaint (4,66%) ou encore de Léon Deffontaine (1,43%).

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à Castillon-du-Gard en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Castillon-du-Gard entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 33% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 37,87% à Castillon-du-Gard début juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui arrive désormais. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Castillon-du-Gard, à 37,87%, soit 317 voix. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 17,44% et Raphaël Glucksmann à 10,04%.

14:32 - 27,32% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Castillon-du-Gard Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la clé pour jauger une préférence politique locale. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 27,32% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,23% et 15,69% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 9,92% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,26% contre 50,74%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Castillon-du-Gard, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,97% des votants ayant voté pour son binôme, contre 32,99% pour Anthony Cellier (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (53,02%). Anthony Cellier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Castillon-du-Gard : une analyse socio-démographique Dans les rues de Castillon-du-Gard, le scrutin est en cours. Dotée de 932 logements pour 1 676 habitants, la densité de la ville est de 94 hab/km². Ses 195 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 530 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (73,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 28,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 777,65 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Castillon-du-Gard, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

09:32 - Les législatives débutent à Castillon-du-Gard : l'abstention en question L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Pendant les dernières élections européennes, parmi les 1 421 inscrits sur les listes électorales à Castillon-du-Gard, 60,52% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 58,05% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,24% au premier tour et seulement 48,95% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Castillon-du-Gard ? Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.