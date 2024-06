En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Charmes pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Charmes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,49% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 11,56% à Charmes début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (6,23%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,53%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,59%) le 9 juin. Soit une somme de 21% sur place.

18:42 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Charmes Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Charmes entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du Rassemblement national à Charmes Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à Charmes, avec 47,2% des votes exprimés devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 11,56%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 11,49%.

14:32 - Charmes avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Charmes à l'issue de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 37,96% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,98% et 17,75% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,68% des suffrages. Au second tour, la candidate du RN avait aussi devancé Macron avec 57,91%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Charmes Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très instructif. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Charmes. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription des Vosges, c'est Sébastien Humbert qui arrivait en tête au premier tour avec 32,21%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,98%, devant le binôme Les Républicains à 48,02%.

11:02 - Les données démographiques de Charmes révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Charmes déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 199 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,23%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2115,61 euros/mois peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,70%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,45%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Charmes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,87% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est l'heure de voter à Charmes : l'abstention au cœur des préoccupations À Charmes, quelle participation aux législatives ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Début juin, durant les élections européennes, 50,53% des personnes en capacité de participer à une élection à Charmes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 49,35% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,95% au premier tour et seulement 58,1% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.