Résultat des législatives à Clermont-Créans : l'élection 2024 en direct

Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi observer de près. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Il y a quelques semaines en effet, à Clermont-Créans, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 42,95% des voix contre Valérie Hayer à 14,1% et Raphaël Glucksmann à 13,03%. Dans le détail, 201 électeurs l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Clermont-Créans au premier tour de la présidentielle 2022

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Clermont-Créans avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,52%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 29,57% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,35% et 6,18% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 48,17% contre 51,83%.