19:51 - Une fourchette de 35% à 41% pour le Front populaire à Colombelles La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, avance sans garantie. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 16,48% à Colombelles. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Colombelles, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 41,12% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Quel score pour le Rassemblement national lors des législatives à Colombelles ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Le RN pourrait se stabiliser à 30% à Colombelles lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les élections européennes se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Colombelles il y a trois semaines Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections européennes à Colombelles. Ladite liste a cumulé 32,96% des votes, soit 684 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 16,48% et Valérie Hayer à 13,11%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Colombelles ? Marine Le Pen s'est illustrée à Colombelles lors de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 28,5% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 27,96% et 23,25% des voix. Yannick Jadot ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 3,95% des suffrages. Avec 46,01%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,99%.

12:32 - Pierre Mouraret (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Colombelles Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Colombelles ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 22,53% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Calvados, alors que les candidats Nupes rassembleront 41,12% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nupes avec 36,64% contre 63,36% pour les vainqueurs. Pierre Mouraret remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Colombelles : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Colombelles exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,61% peut agir sur les espérances des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 912 hab par km² et 47,0% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 036 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,50%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,1%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Colombelles mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,51% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives démarrent à Colombelles : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Colombelles ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,53% au premier tour. Au second tour, 38,79% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Colombelles ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 68,98% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 67,61% au deuxième tour, soit 3 175 personnes.