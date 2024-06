En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Comps convoité La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une portion. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,84% des suffrages dans la localité. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 6,93% à Comps. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 16% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a fortement avancé à Comps Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 49% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Comps majoritairement pour Jordan Bardella début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 437 votants de Comps ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 56,1% des suffrages contre Valérie Hayer à 7,7% et Manon Aubry à 6,93%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Comps lors de la dernière présidentielle La ville de Comps avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022. La patronne du parti d'extrême droite finissait avec 42,72% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 16,41% et 16,12% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,86% des voix pour sa part. Marine Le Pen l'avait aussi emporté au second tour avec 64,64%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Comps ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Comps. C'est en effet Pascale Bordes qui se plaçait en tête au premier tour avec 41,07% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 63,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,35%.

11:02 - Dynamique électorale à Comps : une analyse socio-démographique Dans les rues de Comps, les élections sont en cours. Avec une population de 1 720 habitants répartis dans 810 logements, cette ville présente une densité de 204 hab par km². Ses 122 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,58%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,63% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1130,07 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Comps manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Comps À Comps, l'une des clés de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,22% au premier tour. Au deuxième tour, 50,47% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Comps ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 267 personnes en âge de voter dans la ville, 79,48% étaient allées voter. La participation était de 82,32% au premier tour, soit 1 043 personnes. Les incitations à contrer le RN pourraient ramener les électeurs de Comps vers les urnes.