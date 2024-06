En direct

19:46 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Connaux Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Connaux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,36% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,73% pour Yannick Jadot, 2,31% pour Fabien Roussel et 1,51% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 13,04% à Connaux pour les élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Connaux Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces scores. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à environ 50% à Connaux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,57% pour la liste Rassemblement national à Connaux le 9 juin Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc plus que jamais comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 369 habitants de Connaux passés par les isoloirs ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a cumulé ainsi 44,57% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 13,04% et Valérie Hayer à 9,54%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Connaux ? Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait accumulé 36,32% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,07% et 13,23%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,71% contre 40,29%).

12:32 - Quel verdict à Connaux pour le RN ce dimanche ? Le RN réalisait un puissant score à Connaux en 2022 lors des législatives. C'est en effet Pascale Bordes qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 37,55% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 58,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,65%.

11:02 - Connaux : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Connaux sur le résultat des élections législatives ? Avec 42,23% de population active et une densité de population de 174 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 12,99% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,96%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 730 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,15%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,16%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Connaux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,35% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Connaux Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 38,8% des personnes en capacité de voter à Connaux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 43,85% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,77% au premier tour. Au second tour, 51,54% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Connaux ? En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.