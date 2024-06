En direct

19:49 - Une fourchette de 21% environ pour le Nouveau Front populaire à Contrexéville La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une partie. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Contrexéville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,11% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,87% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,2% à Contrexéville. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Contrexéville Que peut-on retenir de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse tout proche des 30% voire plus à Contrexéville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Contrexéville au début du mois ? Les résultats de ce 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Contrexéville, avec 45,86% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 11,2%, suivie par Valérie Hayer avec 9,74%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Contrexéville au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate du RN cumulait déjà 34,56% au 1er tour contre 21,21% pour Emmanuel Macron et 20,61% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,14% des voix. Rebelotte pour Marine Le Pen au 2e tour contre Macron avec 59,03%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif donne des indices précieux au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en première position à Contrexéville lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Sébastien Humbert qui se plaçait en tête au premier tour avec 22,96% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Vosges. Mais c'est finalement Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Contrexéville au second tour, avec 51,56%.

11:02 - Élections à Contrexéville : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Contrexéville, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 17,74% et une densité de population de 217 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (68,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 930 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,05% et d'une population immigrée de 10,56% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Contrexéville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,66% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Contrexéville Au cours des dernières années, les 3 222 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 49,5% dans la commune de Contrexéville, à comparer avec un taux d'abstention de 52,24% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,92% au premier tour. Au deuxième tour, 56,91% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Contrexéville cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,03% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 27,13% au premier tour.