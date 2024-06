En direct

19:49 - Les 17,93% de l'ancienne Nupes en question La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. Pour le premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 17,93% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 7,5% à Dangé-Saint-Romain le 9 juin. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 13% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (2,62%), de Marie Toussaint (2,96%) ou encore de Léon Deffontaine (2,7%).

18:42 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Dangé-Saint-Romain Que peut-on conclure de cette masse de statistiques ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Dangé-Saint-Romain entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 42% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Dangé-Saint-Romain le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. 45,42% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Dangé-Saint-Romain, face à Valérie Hayer à 14,21% et François-Xavier Bellamy à 9,5%. Le mouvement eurosceptique a attiré ainsi pas moins de 521 habitants de Dangé-Saint-Romain passés par les isoloirs.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Dangé-Saint-Romain au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. L'élection suprême s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Dangé-Saint-Romain. Marine Le Pen engrangeait 34,95% au premier tour contre 25,32% pour Emmanuel Macron et 13,28% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,25% des voix. Au deuxième tour du scrutin, c'est aussi la leader du parti frontiste qui l'emportait à Dangé-Saint-Romain avec 53,91%, devant Emmanuel Macron à 46,09%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Dangé-Saint-Romain Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés au niveau local pour cette élection 2024. Aux législatives en 2022 à Dangé-Saint-Romain, le RN arrivait à la deuxième place, 34,45% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 38,47% pour Nicolas Turquois (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 51,56%. Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Dangé-Saint-Romain, un lien étroit Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Dangé-Saint-Romain, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 958 habitants répartis dans 1 582 logements, cette ville présente une densité de 86 hab par km². Ses 143 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 915 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,38%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 10,87%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 240 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Dangé-Saint-Romain affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de voter à Dangé-Saint-Romain pour les législatives À Dangé-Saint-Romain (86220), l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La détermination des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national est notamment capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Dangé-Saint-Romain. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 348 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,96% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 74,49% au premier tour, c'est-à-dire 1 749 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,04% au premier tour et seulement 48,4% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Dangé-Saint-Romain ? Quel député remplacera Nicolas Turquois dans la 4ème circonscription de la Vienne ?