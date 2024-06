Résultat des législatives à Dollon : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 39,47% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Dollon. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,52%. Dollon n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 4,33% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 59,59%, devant Emmanuel Macron à 40,41%.

Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si ce passif peut induire en erreur… Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Dollon au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Victoria de Vigneral qui se classait en pôle position au premier tour avec 37,28% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Sarthe. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 51,28%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,72%.

Élections législatives à Dollon : impact de la démographie et de l'économie locale

Quelle influence la population de Dollon exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Dans le village, 17,36% des résidents sont des enfants, et 28,42% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (29,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 530 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,99%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,82%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Dollon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,46% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.