Résultat des législatives à Duneau : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections il y a quelques jours est incontournable. Regarder juste derrière apparaît donc plus que jamais comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Duneau, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 50,84% des voix contre Valérie Hayer à 10,98% et François-Xavier Bellamy à 8,83%. Ce qui correspond à 213 votes dans la commune.

La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. La communauté électorale de Duneau avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne du parti frontiste prenait les devants avec 37,36% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,33% et 13,18% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,05% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,13%, devant Emmanuel Macron à 41,87%.

Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Le RN arrivait en première position à Duneau en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Sarthe, c'est Victoria de Vigneral qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,44%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,96%.

11:02 - Duneau : élections législatives et dynamiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Duneau mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec 46,4% de population active et une densité de population de 82 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 4,58% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 375 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,85%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Duneau mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,48% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.