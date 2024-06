La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Raphaël Glucksmann avait atteint 8,78% à Ensisheim pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 15% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ensisheim, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 12,48% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,48% pour Yannick Jadot, 1,13% pour Fabien Roussel et 1,03% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Ensisheim

Que conclure des résultats des derniers scrutins ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Ensisheim entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 39% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.