19:49 - À Étival-Clairefontaine, quels seront les reports des voix de gauche ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Étival-Clairefontaine, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,83% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,62% pour Yannick Jadot, 2,17% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,19% à Étival-Clairefontaine. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 15% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Étival-Clairefontaine en 5 ans Difficile de trouver une ligne claire dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Étival-Clairefontaine entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 52,68% pour le RN à Étival-Clairefontaine il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes ce 30 juin. 52,68% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Étival-Clairefontaine, face à Valérie Hayer à 10,83% et Raphaël Glucksmann à 8,19%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi pas moins de 579 électeurs d'Étival-Clairefontaine.

14:32 - Étival-Clairefontaine avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Étival-Clairefontaine. La cheffe de l'ancien Front national obtenait 43,74% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,18% et 10,09% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,7% des voix. Au 2e tour, la candidate du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 63,3%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour La fraction d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement 2024 au niveau local, comme au niveau national. Les élections législatives avaient abouti à un excellent départ pour le RN à Étival-Clairefontaine. On retrouvait en effet Gaëtan Dussausaye au sommet au premier tour, avec 31,50% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Vosges. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 54,34%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,66%.

11:02 - Étival-Clairefontaine et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues d'Étival-Clairefontaine, les élections sont en cours. Avec ses 2 506 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 144 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,3%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 40,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 10,91%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2175,95 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Étival-Clairefontaine, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Étival-Clairefontaine L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention à Étival-Clairefontaine. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,37% au premier tour et seulement 53,25% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 077 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,63% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,15% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?